SANZIONATI SEI TIFOSI MINORENNI

Continua l’attività della Polizia di Stato diretta a contrastare i fenomeni violenti in occasione delle manifestazioni sportive: il Questore Giampietro Lionetti ha emesso 4 D.A.Spo.

I provvedimenti nascono dai fatti avvenuti nel pomeriggio del 28 settembre 2025, presso lo stadio comunale “Roberto Trevisi” di Campi Salentina, ove si è disputato l’incontro di calcio “Trepuzzi Calcio – Ginosa”, valevole per il Campionato di Promozione Pugliese Girone B 2025/2026.

Durante l’incontro i tifosi del Trepuzzi mettevano in atto forti contestazioni nei confronti della Dirigenza della propria squadra, arrivando a lanciare all’interno del terreno di gioco fumogeni e petardi, danneggiando il terreno e costringendo un giocatore della squadra ospite ad abbandonare l’incontro per essere visitato da personale del 118.

L’incontro veniva sospeso per circa 10 minuti, ma, nonostante ciò, continuava il lancio, all’interno del rettangolo di gioco, di oggetti di vario tipo, tra cui pietre e finanche un bidone della spazzatura, che non colpivano nessuno, ma rendevano necessario l’intervento dei Carabinieri presenti per contenere le intemperanze del gruppo di tifosi del Trepuzzi.

In particolare, tra questi, vi era un gruppo di ragazzi che, vestiti di nero e con il viso travisato, dapprima, inneggiavano cori di disprezzo verso la presidenza della squadra e, successivamente, lanciavano fumogeni e petardi all’interno del campo.

Tali atti richiedevano intervento di ulteriori operatori della Polizia di Stato, che giungevano in ausilio da altro servizio di ordine pubblico, permettendo di identificare immediatamente i tifosi che, all’interno del settore, si erano travisati in modo da rendersi irriconoscibili, come documentato anche da riprese video delle telecamere.

Per tali fatti, in sede di ricostruzione dell’accaduto sono stati deferiti all’A.G. sei tifosi: un 13enne, un 14enne, un15enne e tre ragazzi di 17 anni, tutti residenti a Trepuzzi.

Così, emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Divisione Anticrimine della Questura, su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, ha condotto l’istruttoria che ha portato il Questore ad emettere i D.A.Spo. per la durata di anni tre per il 14enne e di anni due per gli altri cinque, in quanto il loro comportamento è stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lecce, 6 febbraio 2026

Category: Cronaca