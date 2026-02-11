LECCE SI PRESENTA IN QUESTO MODO A CHI ARRIVA IN TRENO IN STAZIONE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______________

Un’area di piazza Oronzo Massari è destinata al cantiere per il ribaltamento della stazione

Piazzale della stazione, scene di ordinario degrado

A ridosso della recinzione, biglietto da visita poco edificante per la città di Lecce. Incuria, insicurezza e condizioni igienico-sanitarie al limite. La Filt al Comune: “Bisogna trovare una soluzione strutturale e agire quotidianamente per l’igiene pubblica”

Lecce, 11 febbraio 2026 – Un intervento urgente per ripristinare la situazione igienico-sanitaria e di sicurezza nel piazzale della stazione di Lecce. A richiederlo è il segretario generale della Filt Cgil Lecce, Fabrizio Giordano. I lavori per il ribaltamento della stazione ferroviaria stanno creando non pochi disagi al sindacato dei lavoratori dei trasporti, la cui sede si affaccia proprio sul piazzale Oronzo Massari, nella zona utilizzata come deposito materiale per il cantiere. A parte le difficoltà per il raggiungimento della sede, messe in conto dall’organizzazione, destano preoccupazione le condizioni di isolamento e scarsa illuminazione che attirano senzatetto e bivacchi.

Giordano ha segnalato il disagio numerose volte al Comune di Lecce, in particolare al l’assessorato ed all’ufficio Ambiente, chiedendo un intervento sulla situazione igienico-sanitaria: “A ridosso della recinzione si è creata una zona di degrado, anche perché il nuovo impianto di illuminazione non è ancora entrato in funzione in quest’area”, denuncia Giordano. “Lo spazio si è trasformato in un bagno a cielo aperto, con presenza quotidiana di urina, feci, fazzoletti, coperte, buste, indumenti, scarpe. Di certo un primo biglietto da visita della città poco edificante, tanto per il decoro urbano quanto per la salute pubblica”.

L’agibilità della sede sindacale è a dir poco compromessa: “Lavoratori, cittadini e dirigenti sindacali sono esposti ogni giorno a condizioni potenzialmente pericolose, anche per la loro incolumità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Per questo, oltre a chiedere la disinfezione e la pulizia quotidiana dell’area, chiediamo di trovare una soluzione alternativa strutturale, per impedire scene di quotidiano degrado e per scongiurare situazioni di pericolo in una delle zone più frequentate della città”.

CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE – CGIL LECCE

Category: Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo