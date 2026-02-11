TREDICENNE ENTRA IN CLASSE CON UNA PISTOLA SOFTAIR SENZA SEGNALE DI SICUREZZA: INTERVENTO DEI CARABINIERI

(f.f.)__________

Momenti di forte preoccupazione in una scuola media del Sud Salento (foto di archivio e di reprtorio), dove nei giorni scorsi è stato scoperto un ragazzo di 13 anni in possesso di una pistola da softair priva del tappo rosso previsto dalla normativa. L’episodio si è verificato in un comune dell’area e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’oggetto, di colore scuro e molto simile a un’arma vera, è stato notato dal personale docente durante le ore di lezione. Gli insegnanti hanno subito informato la preside, che ha provveduto a contattare i carabinieri per le verifiche del caso. Sul posto sono arrivati i militari della stazione territoriale insieme a una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di zona. L’arma giocattolo è stata sequestrata per gli accertamenti.

Pur trattandosi di una replica, l’assenza del contrassegno rosso la rende facilmente confondibile con una pistola autentica. Data la minore età dello studente, non penalmente responsabile, gli atti sono stati indirizzati verso il padre, un uomo di 50 anni, segnalato per presunta detenzione e porto irregolare dell’oggetto. Informata anche la Procura per i minorenni competente, che valuterà gli sviluppi della vicenda.

L’episodio riaccende l’attenzione sui controlli relativi alle armi ad aria compressa e alle repliche, soprattutto quando finiscono nelle mani di giovanissimi e in contesti sensibili come quello scolastico.

