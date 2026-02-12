AL VIA IN PARLAMENTO L’ITER LEGISLATIVO DI DUE PROPOSTE PER VIETARE LA MACELLAZIONE DEI CAVALLI. NEL NOSTRO SALENTO PRESTO “pezzetti” ADDIO?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______________

Le proposte di legge per fermare la macellazione degli equidi verranno discusse in Parlamento. Animal Equality: “Un passo avanti cruciale, monitoreremo”

Milano, 12/02/2026 – Le proposte di legge presentate alla Camera a prima firma delle On. Susanna Cherchi (M5S) e Luana Zanella (AVS) sono state calendarizzate per la discussione in Parlamento. In calo costante dal 2012, le macellazioni degli equidi in Italia alimentano una nicchia di mercato limitata: secondo un recente report Ipsos pubblicato dall’organizzazione Animal Equality Italia, solo il 17% dei consumatori di carne afferma di mangiare anche carne equina.

Le proposte di legge delle On. Susanna Cherchi e Luana Zanella chiedono di riconoscere agli equidi lo status giuridico di animali d’affezione vietandone la macellazione. Delle diverse proposte di legge per il divieto di macellazione degli equidi presentate nell’arco delle ultime quattro legislature, si tratta della prima volta in cui è stato effettivamente avviato l’iter di esame. A queste è stato abbinata anche la proposta di legge, su analogo tema, dell’On. Brambilla.

«L’avvio dell’esame di queste proposte rappresenta un passaggio politico rilevante e atteso. È il segnale che il Parlamento ha deciso di affrontare una pratica crudele e opaca, che provoca gravi sofferenze agli animali e pone seri interrogativi anche sul piano della tutela della salute pubblica. Seguiremo con attenzione ogni fase dell’iter parlamentare, sollecitando un intervento concreto e coerente da parte delle istituzioni, nel rispetto della volontà espressa da oltre 247 mila cittadine e cittadini che hanno già sottoscritto la nostra petizione per fermare la macellazione degli equidi in Italia», ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia.

Nel 2023 Animal Equality ha rivolto una petizione al Governo per chiedere di vietare a livello nazionale la macellazione dei cavalli riconoscendo a tutti gli equidi lo status di animali di affezione, al pari di cani e gatti, proprio come in Grecia. Nel 2020, infatti, il Governo ellenico ha vietato la macellazione di cavalli, il loro allevamento, l’utilizzo e l’esportazione per la produzione di pelli, cuoio, carne e altri prodotti.

In Italia le macellazioni degli equidi sono in calo costante da oltre dieci anni, come dimostrano i dati dell’Anagrafe Zootecnica, riportati nel Dossier della Camera dei Deputati. Inoltre, secondo i risultati della ricerca sui consumi della carne di cavallo recentemente realizzata da Ipsos e pubblicata da Animal Equality, del 92% degli Italiani consumatori di carne, solo il 17% dichiara di mangiare carne di cavallo almeno una volta al mese, una tendenza in calo nell’ultimo anno. In base ai dati del sondaggio condotto dall’istituto di ricerca, l’83% degli Italiani dichiara al contrario di non consumare carne di cavallo. Di questi, il 73% sceglie di non farlo perché dice di provare empatia per questo animale.

Dietro alla macellazione degli equidi in Italia, il team investigativo di Animal Equality ha documentato gravi abusi e violazioni delle norme sul benessere animale. L’inchiesta condotta sotto copertura tra novembre 2024 e giugno 2025 all’interno del macello equino Zerbini & Ragazzi, in Emilia Romagna, rivela tra l’altro gravi negligenze e criticità nello stordimento e nella macellazione degli animali. L’Emilia Romagna si colloca terza in Italia per consumo di carne di cavallo (9%), dopo Puglia (11%) e Lombardia (24%).

A seguito della pubblicazione dell’inchiesta e della denuncia presentata da Animal Equality alle autorità a novembre 2025, la Procura di Reggio Emilia ha avviato le indagini sul macello investigato. A dicembre, l’On. Stefania Ascari, il consigliere regionale dell’Emilia Romagna Lorenzo Casadei e Paolo Bernini, ex parlamentare e attivista di Animal Equality, sono stati minacciati e aggrediti fisicamente davanti al macello in questione.

Animal Equality è un’organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per porre fine alla crudeltà verso gli animali d’allevamento. Animal Equality ha uffici negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Italia, Spagna, Messico, Brasile e India.

