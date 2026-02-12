TREPUZZI, NON SI RASSEGNA ALLA FINE DELLA RELAZIONE E AGGREDISCE LA SUA EX: UOMO VIOLENTO ARRESTATO DAI CARABINIERI E POSTO AI DOMICILIARI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

BLOCCA L’AUTO DELL’EX COMPAGNA E LA AGGREDISCE: 50ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER RAPINA E LESIONI PERSONALI



È stato scongiurato il peggio per una 36enne salentina, vittima di rapina e lesioni personali, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri a Trepuzzi (LE), dove i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali ai danni dell’ex compagna.



Determinante è risultato l’intervento dei Carabinieri, allertati dalla stessa vittima, che hanno interrotto una condotta particolarmente violenta posta in essere dall’uomo, il quale non si rassegnava alla fine della relazione, evitando conseguenze ben più gravi.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 50enne, alla guida della propria utilitaria, avrebbe iniziato a seguire l’ex compagna, che viaggiava a bordo della propria autovettura per le vie del centro cittadino. Con una manovra improvvisa, l’uomo avrebbe quindi bloccato la marcia della donna, costringendola a fermarsi.

Sceso dal veicolo, si sarebbe avvicinato all’auto della vittima, aprendo con forza la portiera anteriore destra e danneggiandone la maniglia, per poi sottrarle il telefono cellulare che la donna stava utilizzando per chiedere aiuto. Non pago, l’avrebbe successivamente aggredita e strattonata, trascinandola fuori dall’abitacolo e facendola cadere a terra.

Immediato l’intervento dei militari, giunti sul posto, che hanno immobilizzato l’uomo ponendo fine all’azione violenta. Inutile il tentativo di darsi alla fuga alla vista della “gazzella” e di disfarsi del telefono, che è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

La donna, a seguito dell’aggressione, ha riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure mediche.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini, condotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.



A tutela della vittima è stata immediatamente attivata la procedura prevista per la protezione delle persone offese da condotte riconducibili alla violenza di genere.

L’episodio si inserisce nel più ampio e costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati di violenza di genere, con particolare attenzione sia all’aspetto repressivo sia a quello preventivo, attraverso una presenza capillare sul territorio, interventi tempestivi e l’attivazione delle misure di tutela previste dalla normativa vigente.



Si evidenzia che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 12 febbraio 2026

