GALLIPOLI, PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA DELLA QUESTURA DI LECCE PER UN MINORENNE E PER UNO STRANIERO

(f.f.)__________

Nuovi interventi preventivi sono stati disposti dalla Questura di Lecce per rafforzare la tutela dell’ordine pubblico sul territorio provinciale. Il dirigente dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza ha firmato diversi provvedimenti restrittivi rivolti a soggetti ritenuti pericolosi.

Tra le decisioni adottate, su segnalazione del Commissariato di Gallipoli, è stato imposto un ulteriore divieto di frequentazione delle aree urbane (DACUR) a carico di un ragazzo di 17 anni coinvolto in un episodio di aggressività nei confronti delle forze dell’ordine. Il fatto risale al 23 gennaio, quando il giovane era stato intercettato dagli agenti e aveva reagito in modo violento, arrivando a colpirli.

Dopo le verifiche di rito era scattato il fermo, già reso noto in precedenza dalle autorità.Dalle successive indagini è risultato che il minorenne era già sottoposto a un analogo provvedimento, notificato nel novembre 2024 con validità biennale. Alla luce della ripetizione dei comportamenti e del profilo di rischio sociale, è stato ora emesso un nuovo divieto della durata di cinque anni. La misura impedisce al ragazzo di entrare o sostare nei locali pubblici e negli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande presenti nel territorio comunale di Gallipoli.

Nel corso della stessa settimana è stato inoltre adottato un richiamo formale nei confronti di un uomo straniero di 51 anni, già condannato per guida in stato di ebbrezza e per circolazione senza patente. Il soggetto, con numerosi precedenti e varie violazioni di disposizioni dell’autorità, è stato ufficialmente diffidato a rispettare le norme di legge. In caso di ulteriori irregolarità, potranno essere applicate misure preventive più severe previste dall’ordinamento.

Category: Cronaca