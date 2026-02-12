LECCE, LA STRADALE CAMBIA SEDE: NUOVI UFFICI OPERATIVI IN VIA VERNOLE
(f.f.)____________
Nuova collocazione per il presidio della Polizia Stradale del capoluogo salentino. Gli uffici hanno lasciato la precedente sede urbana per essere trasferiti in una struttura rinnovata situata in via Vernole, al civico 36, all’incrocio con via Catanzaro.
Da oggi cittadini e automobilisti potranno recarsi nel nuovo stabile per tutte le pratiche e le richieste legate alle attività di competenza del reparto, dai servizi informativi agli adempimenti connessi alla circolazione e alla sicurezza su strada.
La scelta logistica risponde a criteri di funzionalità operativa. Il complesso si trova infatti vicino allo svincolo 9A della tangenziale est e all’asse viario di via Merine, direttrice di collegamento verso il litorale adriatico. Una posizione che permette alle pattuglie di muoversi più velocemente senza attraversare il centro cittadino, con tempi di uscita ridotti in caso di emergenze e controlli.
Secondo quanto reso noto, il nuovo assetto consentirà interventi più tempestivi e una gestione più efficace delle attività di vigilanza, con ricadute positive sulla tutela della circolazione. Il riposizionamento della sede punta dunque a rafforzare il servizio sul territorio e ad aumentare il livello di protezione per tutti gli utenti della rete stradale.
Category: Costume e società