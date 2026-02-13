LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / “E’ davvero quacosa di speciale”

di Elena Vada ________________

Super G femminile: ORO

Federica Brignone si è presentata ai giochi, dieci mesi dopo il terribile infortunio alla gamba sinistra. Un recupero veloce, troppo veloce! Sempre stringendo i denti, andando oltre il dolore percepito anche in questi giorni. Dice, dopo la vittoria:

: “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettato, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider”.

Questo, secondo me, è l’ORO più bello ottenuto finora dall’italia. Il Presidente della Repubblica l’ha abbracciata, complimentandosi: “Ci contavo…” le dice. Federica risponde:” Io mica tanto…”

Dinamite delle gambe, carattere freddo e determinato, cervello brillante e l’Italia nel cuore. La campionessa di Frascati, Francesca Lollobrigida, conquista il secondo ORO nelle Olimpiadi di Milano-Cortina, nel pattinaggio di velocità, dopo il successo nei tremila, ha fatto il bis nei cinquemila metri. L’ olandese Marijn Conijn, era in testa, ma l’azzurra ha condotto la gara in modo impeccabile, con una strategia che le ha consentito di vincere con un margine risicato (+17). Ma la velocità è così, questione di centesimi di secondo.

Se vi siete chiesti se è parente della famosa attrice, la risposta è SI, è pronipote di Gina Lollobrigida da parte del nonno paterno, fratello della Star.

Gli azzurri ancora sul podio nello slittino staffetta, nel team realy. La squadra azzurra: Verena Hofer, la coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e il tandem Andrea Voetter-Marion Oberhofer, è BRONZO alle spalle di Germania, oro, e Austria, argento. Anche in questa disciplina, è questione di secondi.

Secondo posto, quindi ARGENTO nello Short Track 500m donne. È la medaglia numero 13 della carriera alle Olimpiadi, per Arianna Fontana, l’ atleta italiana più medagliata di sempre. Questa donna è un fenomeno tra le altre: due Coppe del mondo e sette volte campionessa Europea.

Caparbietà, grinta e cuore, questo sono le donne!

Category: Sport