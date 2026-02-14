NOTE D’ARTE / PERSONALE DI LUIGI DE GIOVANNI A LECCE DA DOMENICA 15

di Raffaele Polo ______________

Si inaugura domenica 15 febbraio con inizio alle ore 17,30 la personale di pittura del maestro Luigi De Giovanni, nella sede del MUST di Lecce, in via degli Ammirati, 11.

Sono previsti gli interventi del Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, del Direttore del Must, Fernando Bonocuore, dei giornalisti Raffaele Polo e Antonietta Fulvio; la mostra vede l’allestimento dell’architetto Stefania Branca e offre un vero e proprio excursus dell’infaticabile e ponderosa opera dell’artista di Specchia, che si è fatto valere in ambito nazionale e internazionale.

Di piacevolissimo impatto, la scelta pittorica di De Giovanni privilegia importanti cromatismi e un continuo svariare tra scelte astratte e figurative, mettendo a fuoco la sincera introspezione di un artista che ci pare sempre giovanissimo e in cerca di nuove esperienze, contraddicendo i termini anagrafici che lo vedono maturo e ricco di esperienza…

De Giovanni, con le sue opere, con i suoi quadri, ci racconta storie, fantasie e paesaggi che ci stupiscono sempre, combattendo efficacemente contro la grigia monotonia della nostra vita di tutti i giorni.

La sua mostra si protrae sino al 1° marzo, per informazioni, il telefono è 0832 241067.

Category: Cultura, Eventi