LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / UN’ALTRA DONNA DI FERRO ITALIANA

di Elena Vada

Giornata avara di soddisfazioni per gli Azzurri quella di ieri.

Snowboard Cross :

Michela Moioli: BRONZO.

È la sua ennesima impresa (già tre medaglie olimpiche), dopo una brutta caduta. Una medaglia ottenuta con volontà, rabbia, determinazione e forza straordinarie, a trent’anni. Grazie Michela.

Continua la serie delle “donne di ferro”.

Pattinaggio Artistico di Figura: che delusione!

Doveva essere la grande sera di Ilia Malinin e invece l’americano è crollato.

Il kazako Mikhail Shaidorov strappa un oro imprevedibile, nella prova più attesa. Il nostro Daniel Grassl è lontano dai primi, ma ha l’attenuante di una intossicazione alimentare. Per lui nono posto.

È stata la gara degli errori. Per farla breve: ha vinto chi ha sbagliato di meno. Complimenti ai due straordinari giapponesi Sato e Kagihamama(2⁰ e 3⁰) che mi hanno davvero incantata. Bellissimi programmi eseguiti con eleganza, tecnica e potenza.

