LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI / UN’ALTRA DONNA DI FERRO ITALIANA
di Elena Vada ________________
Giornata avara di soddisfazioni per gli Azzurri quella di ieri.
Snowboard Cross :
Michela Moioli: BRONZO.
È la sua ennesima impresa (già tre medaglie olimpiche), dopo una brutta caduta. Una medaglia ottenuta con volontà, rabbia, determinazione e forza straordinarie, a trent’anni. Grazie Michela.
Continua la serie delle “donne di ferro”.
Pattinaggio Artistico di Figura: che delusione!
Doveva essere la grande sera di Ilia Malinin e invece l’americano è crollato.
Il kazako Mikhail Shaidorov strappa un oro imprevedibile, nella prova più attesa. Il nostro Daniel Grassl è lontano dai primi, ma ha l’attenuante di una intossicazione alimentare. Per lui nono posto.
È stata la gara degli errori. Per farla breve: ha vinto chi ha sbagliato di meno. Complimenti ai due straordinari giapponesi Sato e Kagihamama(2⁰ e 3⁰) che mi hanno davvero incantata. Bellissimi programmi eseguiti con eleganza, tecnica e potenza.
