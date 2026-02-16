banner ad
DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE QUESTO POMERIGGIO SULLA STATALE, IL BILANCIO E’ UN MORTO E TRE FERITI

| 16 Febbraio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ____________ Drammatico incidente stradale mortale questo pomeriggio sulla statale Maglie – Santa Maria di Leuca, nei pressi dell’uscita per Scorrano, in un tratto interessato da lavori. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

La vittima è Cosimo Mangia, 61 anni, di Cursi, operaio.

Per cause ancora da accertare, la moto Ford Fiesta che guidava si è scontrata con una Skoda Octavia con tre persone a bordo, uscendo fuori strada e finendo nella campagna circostante.

L’impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto poco sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

I tre dell’altra auto coinvolta, sono stati soccorsi e portati dalle ambulanze del 118 negli ospedali Vito Fazzi di Lecce e Veris Delli Ponti di Scorrano (nella foto).

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità

