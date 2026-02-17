ESCE “ALBERTO CASIRAGHY. I sogni di un Pulcinoelefante tra Arte e Poesia”, IL SAGGIO CHE DONATO DI POCE HA DEDICATO ALL’ARTEFICE DI “un luogo magico di produzione di felicità”

Nota stampa dell’editore ________:___

L’arte di stampare sogni: esce il nuovo volume di e a cura di Donato Di Poce (nella foto) su Alberto Casiraghy. Un omaggio al fondatore del Pulcinoelefante, tra tipografia artigianale e il sodalizio con Alda Merini.Con l’approvazione e l’autorizzazione di Alberto Casiraghy

LECCE/MILANO, FEBBRAIO 2026 – I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno annunciano l’uscita di “ALBERTO CASIRAGHY. I sogni di un Pulcinoelefante tra Arte e Poesia”, l’opera definitiva firmata dal critico e poeta Donato Di Poce dedicata a uno dei personaggi più eccentrici e amati del panorama culturale italiano.

Il libro esplora l’officina creativa di Alberto Casiraghy a Osnago, definita un “luogo magico di produzione di felicità”. Casiraghy, pittore, editore, liutaio e aforista, è il creatore delle celebri edizioni Pulcinoelefante: libretti rari prodotti giornalmente con caratteri mobili su carta pregiata, diventati oggetto di culto per collezionisti di tutto il mondo. Il volume approfondisce il legame artistico e umano tra Casiraghy e Alda Merini, un sodalizio durato diciotto anni che ha dato vita a ben 1.189 titoli, rendendo Casiraghy il “vero editore” della poetessa dei Navigli. Attraverso un ricco album fotografico e analisi critiche originali, Di Poce svela un artista che vive “nel segno della polisemia e dell’empatia con il mondo”. “Alberto è un Principe innamorato della poesia e dell’Immaginazione”, commenta l’autore Donato Di Poce nel volume. “Ai suoi libri devo eterna gratitudine: sono stati per me dei dispositivi salvavita all’inizio del mio percorso”. Il testo arriva in un momento di grande rilancio per l’opera di Casiraghy, dopo che il Comune di Milano ha acquisito il suo prezioso archivio di quasi undicimila titoli, ora conservato a Casa Boschi Di Stefano

“Non capita spesso che un Pittore sia anche Musicista, Editore, Scrittore, Poeta e Aforista, ma Alberto Casiraghi è soprattutto un poeta dell’Arte e della vita, una felice e rara eccezione essendo infatti il creatore delle famose edizioni Pulcinoelefante, (libri rari in 33 copie con incisioni, disegni, collages 9 originali di artisti e una poesia o un aforisma), scrittore di splendidi aforismi, suonatore di Liuto ma soprattutto pittore, disegnatore, inventore di sogni; un Peter Pan della creatività; un personaggio in cui rivive l’anima di Savinio, Topor, Munari, Melotti, Scheiwiller, Rodari, Flaiano, Baj e la sua amata amica Alda Merini. In breve un Artista sperimentatore ed esploratore dell’invisibile a tutto tondo, ma anche un poeta francescano amante dell’uomo, della natura, dei libri e degli animali.” (dall’introduzione di Donato Di Poce)

Alberto Casiraghy, nato a Osnago nel 1952, è una presenza forse unica nel panorama editoriale italiano. I suoi libri sono stampati con caratteri mobili Bodoni su pregiata carta Hahnemühle. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie e aforismi. La sua casa editrice “Pulcinoelefante” è conosciuta e amata dai più raffinati cultori dell’editoria. Sono quasi diecimila i titoli pubblicati che Alberto sforna giornalmente come il pane. “Fa il panettiere degli editori. “E’ l’unico che stampi in giornata” ha detto di lui l’editore Vanni Scheiwiller. Numerosi gli autori passati nella sua officina. Fra i tanti: Allen Ginsberg, Bruno Munari, Ettore Sottsass, Enrico Baj, Sebastiano Vassalli, Roberto Cerati, Maurizio Cattelan, Gillo Dorfles, Silvio Soldini, Ulisse Casartelli, Massimo Arrigoni, Luigi Mariani, Luciano Ragozzino, Arturo Schwarz, Sergio Dangelo, Donato Di Poce e in testa a tutti per numero di edizioni e qualità Alda Merini. Ha esposto i suoi Libri d’Arte oltre che in tutta Italia dalla Val d’Aosta alla Sardegna, a New York, all’Indiana University di Bloomington, a Berlino, a Tokyo. In occasione dei trent’anni di Pulcinoelefante è stata organizzata una mostra presso la Fondazione Cariplo di Milano, poi presso la casa di Ludovico Ariosto a Ferrara e ancora a Lisbona, Porto e Coimbra

Donato Di Poce, ama definirsi autoironicamente, “un ex poeta che gioca a scacchi per spaventare i critici”. Nato a Sora – FR – nel 1958, residente dal 1982 a Milano. Poeta, Critico d’Arte, Scrittore di Poesismi, Fotografo, Studioso del Rinascimento e dell’Architettura Contemporanea. Artista poliedrico, innovativo ed ironico, dotato di grande umanità, e CreAttività. Ha al suo attivo oltre 45 libri pubblicati (tradotti anche in Inglese, Arabo, Rumeno, Esperanto e Spagnolo), 20 ebook e 40 libri d’arte Pulcinoelefante. Dal 1998 è teorico, promotore e collezionista di Taccuini d’Artista. Ha realizzato ©L’Archivio Internazionale TACCUINI D’ARTISTA e Poetry Box di Donato Di Poce, progetto espositivo itinerante.

