DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 3 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 3 marzo 2026.

San Tiziano.

Auguri a tutte le nostre amiche e ai nostri amici che portano questo nome!

Da questo pomeriggio siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Per i nostri amici dal pollice verde, ecco che fare entro la fine del mese appena iniziato.

Concludete anche la potatura di viti ed alberi da frutto, prima che si schiudano le nuove gemme. Preparate i terreni per le nuove coltivazioni, arando e concimando. Eseguite i trattamenti pre e post floreali. Fate gli innesti alla schiusa delle gemme della pianta da innestare.

Scarducciate i carciofi . Concimate e date terra alle asparagiaie; piantatene di nuove. Seguite la crescita di agli, cipolle, fave e piselli. Iniziate la semina delle patate, se il clima lo permette. Interrate le piantine di fragole. Semine in ambiente protetto: fagiolini nani precoci; peperoni, melanzane, pomodori; rucola, sedano, basilico, prezzemolo; lattughe di ogni qualità; meloni, zucchine, cetrioli, cocomeri. Semine in terreno aperto: bieta da orto, spinaci, carote, prezzemolo, sedano; ravanelli, agretti, asparagi; indivie e lattughe; agli, cipolle, porri, scalogni, patate.

Fate talee e margotte. Ultimate la messa a dimora di siepi e arbusti da giardino.

Organizzatevi per portare all’aperto le piante in vaso. Cominciate a sfalciare il tappeto erboso. Seminate all’aperto bocche di leone, salvia splendens, campanelle, zinnie, petunie.

1961. Come oggi Hasan II diventa re del Marocco.

1918. Come oggi, Germania, Austria e Russia firmano il Trattato di Brest-Litovsk, che pone fine al coinvolgimento russo nella prima guerra mondiale, e porta all’indipendenza di Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Proverbio salentino: ALL’AMICU LA CARNE CU L’ESSU

All’amico la carne con l’osso.

Di solito i buon gustai concordano sul fatto che la carne saporita sia quella vicina all’osso, ma non è a questo che si riferisce il proverbio di oggi.

La carne solitamente viene disossata, e le ossa messe da parte.

Se invece ciò non viene fatto, il macellaio risparmia tempo e fatica, ma non solo, se si lascia anche l’osso il peso è maggiore.

Questa massima sta a ricordarci che spesso ci si approfitta dell’amico riservandogli un servizio scadente, mentre gli altri clienti vengono trattati con riguardo.

