NOVITA’ EDITORIALI / ESCE L’ATLANTE DELLE GUERRE IN CORSO: “Informazioni e approfondimenti sui principali conflitti in Africa, Americhe, Europa, Asia”. LA PRESENTAZIONE A FIRENZE MERCOLEDI’ 11

(Rdl) _______________ Mercoledì 11 marzo alla sala delle Esposizioni in piazza Duomo 10 a Firenze presentazione ufficiale della 14a edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo (Terra Nuova edizioni), organizzata da Regione Toscana,Associazione 46° Parallelo e redazione dell’Atlante.

Introducono:

Raffaele CROCCO – Direttore Atlante delle Guerre

Mia DIOP – Vicepresidente Regione Toscana

Intervengono:

Riccardo NOURY – Portavoce Amnesty International

Giovanni SCOTTO – Professore Università di Firenze

Simone SILIANI – Direttore Fondazione Finanza Etica

Laura GRECO – Presidente A Sud

Alessio MANTELLASSI – Sindaco Comune di Empoli

Enrica CAPUSSOTTI – Coordinatrice Editoriale Terran

Brenda BARNINI – Consigliera regionale della Toscana

Conclude Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

E sempre mercoledì 11 marzo dalle 16.10 alle 17.30, nell’ambito di Didacta, la fiera della didattica che si tiene a Firenze, ci sarà il seminario 

La geografia dei diritti umani attraverso l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo: educare alla pace in classe” Organizzato dalla Regione Toscana.

Intervengono:
Raffaele Crocco, Presidente dell’associazione 46°Parallelo, ideatore dell’Atlante delle guerre
e dei conflitti nel mondo
Giovanni Scotto, Professore Associato al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze
Enrica Capussotti, Coordinatrice editoriale di Terra Nuova
Laura Greco, Presidente Associazione A Sud

______________

