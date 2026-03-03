CONCERTI / CON DAVID HAZELTINE TRIO IL GRANDE JAZZ INTERNAZIONALE IN RIVA AL MARE DEL SALENTO. A SANTA MARIA DI LEUCA SABATO 7. CON PROPOSTA DI SOGGIORNO NEL FINE SETTIMANA

(Rdl) _______________ L’associazione culturale Lampus, attiva da dieci anni nel Capo di Leuca nella divulgazione del Jazz di alta qualità, compie un nuovo e significativo passo nel percorso che consolida un legame sempre più solido e riconosciuto con i grandi protagonisti del jazz americano.

Sabato 7 marzo, a Santa Maria di Leuca, Lampus ospita David Hazeltine alla guida del suo piano trio, per un concerto che si annuncia come uno degli appuntamenti jazzistici più rilevanti della stagione.



Considerato da molti critici uno dei pianisti più completi della scena contemporanea, Hazeltine è tra i rarissimi musicisti in grado di padroneggiare con assoluta naturalezza tutti gli ambiti del linguaggio jazzistico: improvvisazione, tecnica, accompagnamento, arrangiamento e composizione. Ancora più significativa è la sua capacità di innovare restando profondamente ancorato alla tradizione, qualità che lo ha reso uno dei pianisti jazz più registrati dei nostri tempi, con 35 album come leader e centinaia di incisioni come sideman per importanti etichette internazionali.

Un trio d’eccellenza

Nato a Milwaukee, Hazeltine si esibiva già giovanissimo nei club jazz e, prima ancora di raggiungere la maggiore età, attirò l’attenzione di leggende come Sonny Stitt e Chet Baker, che lo incoraggiarono a trasferirsi a New York, città in cui si stabilì nel 1992. Da allora ha costruito una carriera di altissimo profilo, collaborando con alcune delle figure più autorevoli della storia del jazz, tra cui James Moody, Ron Carter, Joe Henderson, Pepper Adams, Marlena Shaw, Slide Hampton, Louis Hayes, Al Foster.

Accanto a lui sul palco di Leuca, due musicisti di assoluto prestigio: Paolo Benedettini al contrabbasso, formatosi alla Juilliard School di New York sotto la guida di Ron Carter e protagonista di una lunga carriera internazionale, e Xaver Hellmeier alla batteria, tra i più apprezzati batteristi jazz europei, profondamente radicato nella tradizione e attivo nei principali club e festival internazionali.



Un’occasione perfetta per un fine settimana fronte mare in pieno relax

A completare la serata, Lampus ripropone un’iniziativa già sperimentata con successo nelle passate stagioni, pensata per invitare il pubblico a fermarsi a Leuca dopo il concerto e vivere pienamente il luogo.

Al termine dell’evento musicale, è infatti possibile partecipare a una cena conviviale e proseguire con il pernottamento fronte mare, trasformando il concerto in un’esperienza più ampia, fatta di tempo, ascolto e paesaggio.

Svegliarsi a Leuca, affacciati sul mare, dopo un concerto jazz, significa prolungare l’emozione e riscoprire il valore del viaggio lento.

L’iniziativa è proposta a condizioni promozionali, proprio per incoraggiare il pubblico a restare e godere appieno dell’atmosfera unica di Santa Maria di Leuca.

_______________



Dettagli

Data: sabato 7 marzo

Orario: 19.00

Luogo: Santa Maria di Leuca (LE) -Hotel Terminal, lungomare

Accesso riservato ai soci e simpatizzanti Lampus (possibilità tesseramento online sul sito della biglietteria e sul posto la sera del concerto

Biglietteria online: https://oooh.events/evento/davi-biglietti/

Info e prenotazioni: WhatsApp 347 5169946

Prenotazioni e informazioni cena e soggiorno: 0833 758242 (Hotel Terminal)

Category: Cultura, Eventi