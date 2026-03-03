banner ad
RAPINA IN FARMACIA A SECLI’: 40ENNE ALLONTANATO DAL COMUNE PER TRE ANNI

| 3 Marzo 2026 | 0 Comments

Il Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha disposto un immediato foglio di via nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 5 febbraio presso una farmacia del centro abitato di Seclì.

Le indagini condotte dalla Polizia di Stato, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, hanno permesso di identificare il presunto colpevole: un quarantenne residente a Galatone che, secondo gli accertamenti, aveva minacciato il personale della farmacia servendosi di un cacciavite.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati soprattutto a reati contro il patrimonio, è stato considerato altamente pericoloso per la comunità locale. La mancanza di legami familiari o professionali con il territorio di Seclì ha reso ancor più necessario l’intervento della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce.

Category: Cronaca

