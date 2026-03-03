RAPINA IN FARMACIA A SECLI’: 40ENNE ALLONTANATO DAL COMUNE PER TRE ANNI
Il Questore della Provincia di Lecce, Dr. Giampietro Lionetti, ha disposto un immediato foglio di via nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 5 febbraio presso una farmacia del centro abitato di Seclì.
Le indagini condotte dalla Polizia di Stato, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri, hanno permesso di identificare il presunto colpevole: un quarantenne residente a Galatone che, secondo gli accertamenti, aveva minacciato il personale della farmacia servendosi di un cacciavite.
L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati soprattutto a reati contro il patrimonio, è stato considerato altamente pericoloso per la comunità locale. La mancanza di legami familiari o professionali con il territorio di Seclì ha reso ancor più necessario l’intervento della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce.
