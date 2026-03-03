“Si cammina sul vuoto per pulire quei cumuli di polveri”… FOTO CHOC DI VERALEAKS: COSI’ E’ MORTO LORIS COSTANTINO

(Rdl) ______________ Pochi minuti fa l’attivista di VeraLeaks Luciano Manna ha postato sul suo diario di Facebook ,la foto del luogo del siderurgico ex Ilva dove è avvenuto l’incidente sul lavoro mortale di ieri, cui ha aggiunto quale spiegazione le seguenti considerazioni:

“Un passo nel vuoto

la griglia, il paiolato che cede sul piano di calpestio logoro e vetusto, si cammina sul vuoto per pulire quei cumuli di polveri nel reparto agglomerato e il lavoratore Loris non c’è più

Avevamo già depositato più volte in Procura, diversi anni fa, proprio questi cumuli e questi nastri del reparto agglomerato che perdono materiale in ogni punto

Nello specifico in agglomerato si cuoce l’omogeneizzato che poi viene introdotto nell’altoforno e il materiale finissimo perso su questi nastri e rulli viene, nel vero senso della parola, spalato e recuperato dagli operai delle ditte dell’indotto con pale, scopettoni e carriole per essere reintrodotto nel circolo produttivo, specie il materiale finissimo che ha una pezzatura non adatta all’altoforno

Domani 4 marzo andiamo in Procura per chiedere di processare i responsabili depositando una denuncia penale inerente questo incidente e gli eventi emissivi di febbraio causati da afo2 e 4

Appuntamento domani, mercoledì 4 marzo alle ore 10 sotto Palazzo di Città, l’unica indicazione per tutti i partecipanti, rimanere in rigoroso silenzio per rispetto a questo ennesimo grave lutto”.

