“Si cammina sul vuoto per pulire quei cumuli di polveri”… FOTO CHOC DI VERALEAKS: COSI’ E’ MORTO LORIS COSTANTINO

| 3 Marzo 2026 | 0 Comments

(Rdl) ______________ Pochi minuti fa l’attivista di VeraLeaks Luciano Manna ha postato sul suo diario di Facebook ,la foto del luogo del siderurgico ex Ilva dove è avvenuto l’incidente sul lavoro mortale di ieri, cui ha aggiunto quale spiegazione le seguenti considerazioni:

“Un passo nel vuoto

la griglia, il paiolato che cede sul piano di calpestio logoro e vetusto, si cammina sul vuoto per pulire quei cumuli di polveri nel reparto agglomerato e il lavoratore Loris non c’è più

Avevamo già depositato più volte in Procura, diversi anni fa, proprio questi cumuli e questi nastri del reparto agglomerato che perdono materiale in ogni punto

Nello specifico in agglomerato si cuoce l’omogeneizzato che poi viene introdotto nell’altoforno e il materiale finissimo perso su questi nastri e rulli viene, nel vero senso della parola, spalato e recuperato dagli operai delle ditte dell’indotto con pale, scopettoni e carriole per essere reintrodotto nel circolo produttivo, specie il materiale finissimo che ha una pezzatura non adatta all’altoforno

Domani 4 marzo andiamo in Procura per chiedere di processare i responsabili depositando una denuncia penale inerente questo incidente e gli eventi emissivi di febbraio causati da afo2 e 4

Appuntamento domani, mercoledì 4 marzo alle ore 10 sotto Palazzo di Città, l’unica indicazione per tutti i partecipanti, rimanere in rigoroso silenzio per rispetto a questo ennesimo grave lutto”.

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

“Vale davvero la pena rischiare la vita per un pezzo di pane avvelenato?”. GLI OPERAI DI TARANTO DI FRONTE AD UN NUOVO INCIDENTE SUL LAVORO MORTALE ALL’INTERNO DEL SIDERURGICO EX ILVA

