DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 6 MARZO 2026

6 marzo 1975. In Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni, con grandi cambiamenti e nuove prospettive immediate: dalla patente di guida, al voto; e dalle auto – giustifiche per le assenze a scuola, alla responsabilità civile e penale.

Andiamo oggi a scoprire, o riscoprire, il curry.

Il curry è una miscela di più spezie: predominante è la curcuma, ma ve ne sono almeno altre dieci (a volte venti). Le più importanti sono la cannella, il cardamomo, il coriandolo, il cumino, il macis, la paprica, lo zenzero.

A seconda delle spezie utilizzate, la polvere di curry ha un colore che va dal giallo intenso al giallo bruno.

In commercio si trovano varie miscele di curry, ma le più vicine alla ricetta originale sono quelle prodotte dalle ditte inglesi. Il curry è usato per risotti, carne, piatti a base di pesce, salsa per salsicce e per aromatizzare il burro.

È stimolante dell’appetito e favorisce la digestione.

Proverbio salentino: MINTI NNA COPPULA A NCAPU A NNU CUGGHIUNE E SE SENTE GENERALE

Metti un cappello in testa ad un … uno sprovveduto e quello si sente Generale.

Quante volte nella vita ci è capitato di vedere delle mezze calzette che si danno arie da grandi uomini, o che mortificano chi si rivolge loro, solo perché gli è stato dato un incarico qualsiasi fosse anche quello di portinaio.

