AL TEATRO CAVALLINO BIANCO OTTO LABORATORI PER VIVERE LA CULTURA

(Rdl) _____________La cultura non è qualcosa da osservare a distanza: è un’esperienza da vivere, condividere e sperimentare.

Con questo spirito nascono gli otto laboratori artistici organizzati al Teatro Cavallino Bianco, un percorso dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte e del teatro in modo diretto e partecipato.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Galatina, a cura della Vito D’Agostino produzioni e Compagnia Theatrum, vuole offrire alla cittadinanza uno spazio di incontro e di creatività, in cui le diverse forme artistiche diventano strumenti di espressione, crescita personale e dialogo.

I laboratori affronteranno diversi linguaggi dell’arte performativa e creativa: dal teatro alla danza, dalla parola alla musica, fino alle forme espressive che permettono di esplorare emozioni, corpo e immaginazione. L’obiettivo è quello di trasformare il teatro in un luogo vivo, aperto alla partecipazione e alla scoperta, dove ognuno possa mettersi in gioco e sperimentare il proprio potenziale creativo.

Gli incontri sono pensati per coinvolgere il pubblico in modo attivo, offrendo occasioni di apprendimento ma anche momenti di condivisione e confronto tra partecipanti, artisti e operatori culturali.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, con prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri:327 377 3846 – 336 964 1917

Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della cultura come esperienza viva e collettiva, e per riportare il teatro al centro della comunità.

Category: Costume e società