STAGE DI AIKIDO DIRETTO DAL MAESTRO FIORDINEVE COZZI 7 DAN SHIHAN

mv_______Il Salento si conferma ancora una volta una terra d’elezione per le grandi arti marziali. Si è conclusa oggi la prima intensa giornata dello stage di Aikido diretto dal Maestro Fiordineve Cozzi, VII Dan Shihan, figura di riferimento mondiale della disciplina. Un evento che non è solo un momento di alta formazione tecnica, ma la celebrazione di un movimento che, proprio in questo lembo di Puglia, sta vivendo una vera e propria primavera.

Il Maestro Cozzi approda a Lecce in un momento di particolare fermento della sua carriera internazionale di aikidoka. Lo Shihan è infatti reduce da un’importante serie di seminari tenuti nei paesi dell’Est Europa, dove ha esportato la sua visione dell’Aikido, fatta di rigore, eleganza e profonda filosofia, per non parlare della grande empatia che lo contraddistingue.



Nonostante l’agenda fitta di impegni globali, il legame tra Cozzi e il capoluogo barocco resta indissolubile. Se l’Aikido salentino ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, il merito va ascritto in gran parte alla costante presenza e alla guida tecnica del Maestro, che a Lecce è ormai considerato “di casa”.

La forza dello stage risiede anche nella grande coesione tra le realtà locali. All’iniziativa organizzata dal dojo la Terra dei Messapi del Maestro Piero Linciano partecipano il Genki dojo del Maestro Maurizio Martina e il dojo Il Cavaliere del Maestro Valerio Melcore.



Questa rete di collaborazione testimonia quanto la disciplina sia radicata nel territorio e quanto i maestri locali lavorino in armonia per elevare il livello tecnico dei propri praticanti.

La kermesse marziale non finisce qui. Dopo il successo della sessione odierna, la seconda parte dello stage si svolgerà domani, domenica 8 marzo, una data simbolica che vedrà i praticanti ritrovarsi sui tappeti del Dojo dei Messapi, sotto la cordiale ospitalità del Maestro Piero Linciano.

Insomma un due giorni di studio approfondito, dove la fluidità dei movimenti e la ricerca dell’equilibrio interiore saranno al centro degli insegnamenti del Maestro Cozzi. Un’occasione imperdibile per gli aikidoka salentini di confrontarsi con un’eccellenza assoluta, consolidando un percorso di crescita che non sembra conoscere soste.

La partecipazione di oggi ha registrato un’affluenza notevole, a dimostrazione di come l’Aikido, arte della pace e della non-resistenza, continui ad affascinare un pubblico sempre più vasto e consapevole.

Category: Cos' la vedo io, Cultura