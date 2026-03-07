ALL’ORA DI PRANZO SFIDA SALVEZZA DECISIVA PER LECCE E CREMONESE

(Rdl) ______________

Ventottesima giornata, nona di ritorno, siamo a tre quarti del campionato e dunque alla volata finale in vista del traguardo. Mancano solo dieci partite al termine e anche in virtù di questo lo scontro salvezza diretto fra Lecce e Cremonese appare decisivo.

Le due squadre al momento sono appaiate insieme alla Fiorentina al terz’ultimo posto, l’ultimo della condanna, a quota 24 punti: ne hanno nove – tanti – di vantaggio su Pisa e Verona, ne distano tre dal Genoa e sei dal Torino. Insomma, anche se la matematica dice che ancora tutto è possibile, la logica calcistica dice invece che chi vince domani al Via del Mare mette una seria ipoteca sulla salvezza.

Settimana di passione per le due tifoserie.

Gli ultras giallorossi sono mobilitati e anche già dagli allenamenti settimanali si sono stretti intorno alla squadra (nella foto), per ‘caricarla’ ulteriormente.

“Sicuramente sarà una partita molto sentita, da squadra e ambiente. Fa parte del gioco, sale la tensione e bisogna saperla gestire. La potremmo definire fra le gare più importanti dell’ultimo periodo” – ha detto nella consueta conferenza stampa della vigilia, di pochi minuti fa, mister Eusebio Di Francesco, ed ha poi aggiunto: “Abbiamo le nostre tensioni, ma le hanno anche loro. Dobbiamo sfruttare al meglio il calore della nostra tifoseria. La risposta del pubblico è stata importante, siamo vicini al sold out Significa che l’ambiente percepisce l’importanza di questa gara. Dobbiamo vivere la partita per 100 minuti, non possiamo pensare di vincere o perdere solo nel primo o secondo tempo Va giocata con intelligenza per tutti i 100 minuti”.

Si gioca al Via del Mare domenica 8 marzo. Stadio esaurito, record stagionale di presenze. Le previsioni meteo annunciano pioggia. Arbitra il signor Simone Sozza di Seregno. Fischio di inizio alle 12.30.

