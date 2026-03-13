DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 13 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 13 marzo 2026.

San Rodrigo.

13 marzo 1987. A Ravenna, il disastro della motonave Elisabetta Montanari, in riparazione: alle ore 9.05, un incendio nella stiva di una gassiera causa la morte per asfissia di tredici operai addetti alla manutenzione.

Abbiamo dato nei giorni scorsi ai nostri amici col pollice verde tutte le indicazioni sui lavori da fare nel corso di questo mese.

Diamo ora qualche indicazione per chi voglia cominciare proprio al minimo: può farlo con piantina acquistate al supermercato, e trapiantate in vaso, da tenere in balcone, o sul davanzale della finestra.

Prezzemolo e basilico servono sempre in cucina per i nostri piatti, e saranno così sempre a disposizione.

In più, hanno pure valore curativo.

Apiaceae. Il prezzemolo, originario dell’ Asia, fu subito coltivato in tutto il bacino del Mediterraneo. Contiene sali minerali, proteine e vitamine. A scopo curativo si utilizzano foglie, radici e semi. Ha proprietà diuretiche, e antinfiammatorie della pelle.

Lamiaceae. Il basilico, originario dell’Asia, fu introdotto in Italia dagli antichi romani. A scopo curativo si utilizzano foglie e fiori. Modalità di impiego: infuso. Ha proprietà digestive, aromatiche, antispasmodiche e antiinfiammatorie.

Proverbio salentino: CARNE CA CRISCE SE NU SE MOE FETISCE

Carne che cresce se non si muove imputridisce.

Il riferimento è ai ragazzi ma soprattutto ai bambini: il movimento anche eccessivo nel periodo dello sviluppo è normale, e guai se fosse il contrario, perché ci troveremmo di fronte ad un bambino con problemi di salute.

