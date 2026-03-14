I CARABINIERI ARRESTANO TRE PERSONE A MELISSANO IN DUE DISTINTE OPERAZIONI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

Melissano: operazione dei Carabinieri. Tre arresti nelle ultime 24 ore: due per ricettazione e uno per droga.

Nel quadro delle attività istituzionali volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce proseguono con costante impegno l’azione di prevenzione e contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti; fenomeni che incidono direttamente sulla percezione di sicurezza delle comunità locali e sulla qualità della vita dei cittadini.

È stato questo il contesto in cui, nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ruffano hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due persone, un giovane classe 1991 e un uomo di 50 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di ricettazione.

L’arresto è scaturito nel corso di un controllo effettuato nei pressi di una ditta situata nel comune di Melissano, operante nel settore dello smaltimento di metalli, dove i due si erano recati presumibilmente per vendere del materiale ferroso. Il loro atteggiamento è stato tale da indurre i militari ad approfondire i controlli e procedere quindi ad una perquisizione personale e poi veicolare. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti complessivamente, all’interno dell’utilitaria a loro in uso, oltre 42 chilogrammi di materiale metallico di varia natura composto principalmente da cavi di rame e di alluminio. Rinvenuti anche diversi dischi per smerigliatrice, cacciaviti e bulloneria varia. Una spedita attività info-investigativa condotta nell’immediatezza, ha permesso agli uomini dell’Arma di accertare l’illecita provenienza di quel materiale che è poi risultato essere stato asportato presso un campo agricolo, situato in agro del comune di Supersano, dove insiste un impianto fotovoltaico. Nel corso delle operazioni, il cinquantenne è stato trovato in possesso anche di uno sfollagente che è stato sequestrato unitamente a tutto il materiale ferroso. I due arrestati sono a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini.



Nell’ambito di analogo servizio, nella stessa mattinata, i Carabinieri della Stazione di Melissano hanno invece arrestato nella flagranza di reato un 37enne del posto, già noto, poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di specifico servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo che si aggirava a piedi nella periferia di quel centro. Notando la presenza della gazzella, si è dato a precipitosa fuga, lanciando nel contempo un involucro all’interno di un terreno incolto adiacente la strada. Immediata la reazione dei Carabinieri che lo hanno raggiunto, bloccato e sottoposto a perquisizione personale. Nel contesto sono riusciti anche a recuperare l’incarto all’interno del quale sono poi stati trovati circa 64 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in dosi. Nel corso di una successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’uomo è stato rinvenuto anche il relativo materiale compatibile per il confezionamento della sostanza. Al termine delle operazioni l’uomo è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.



L’operazione di ieri si colloca nell’ambito di un costante dispositivo di vigilanza, prevenzione e repressione di questa tipologia di reati, a testimonianza dell’alta attenzione e della determinazione con cui gli uomini dell’Arma continuano ad operare quotidianamente.

Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 14 marzo 2026.





Category: Cronaca