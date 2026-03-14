STRETTA SU TAXISTI E PARCHEGGIATORI ABUSIVI: PIANO DELLA PREFETTURA

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ______________

Stretta sull’abusivismo a Lecce: Piano coordinato tra Prefettura e Forze dell’Ordine

Prosegue l’impegno della Prefettura di Lecce nel contrasto a ogni forma di abusivismo e illegalità che colpisca il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini. In risposta alle recenti segnalazioni riguardanti fenomeni diffusi sul territorio cittadino, si comunica che è già da tempo attivo ed operante un tavolo di coordinamento istituzionale presso il Palazzo del Governo, volto a definire una strategia d’intervento organica e incisiva.

A seguito del tavolo prefettizio, sono stati già avviati mirati tavoli tecnici coordinati dal Questore di Lecce. Tali incontri operativi hanno l’obiettivo di potenziare i controlli interforze per colpire due fenomeni critici:

Trasporto pubblico non di linea: una vigilanza serrata, in stretto raccordo con le Amministrazioni comunali che rilasciano le licenze, contro l’esercizio abusivo o irregolare delle attività di Taxi e NCC, a tutela degli operatori onesti e della sicurezza dell’utenza;

Parcheggiatori abusivi: un contrasto sistematico alla presenza illegale di soggetti che occupano aree sensibili della città — dal centro storico alla zona Stadio, passando per l’ex Foro Boario e viale Marconi — creando disagio e senso di insicurezza negli automobilisti.

In questo scenario, l’Amministrazione comunale è stata sensibilizzata sull’esigenza che la Polizia Locale di Lecce elevi gli standard di intervento, potenziando attività formative specifiche per il proprio personale, orientate all’aggiornamento sulle normative vigenti e sulle tecniche di accertamento di tali fenomeni di abusivismo ed illegalità, creando così una task force altamente specializzata che garantisca una presenza capillare sul territorio, specialmente durante i grandi eventi e nelle ore di maggiore afflusso.

L’azione congiunta delle Istituzioni e delle Forze di Polizia mira non solo alla sanzione delle condotte illecite, ma al ripristino di una cornice di legalità e sicurezza percepita, rispondendo concretamente alle istanze della cittadinanza e degli operatori economici regolarmente autorizzati.

Lecce, 13 marzo 2026

IL VICECAPO DI GABINETTO

Federico

Agli Organi di stampa

Category: Cronaca