PIPPI BANDA STA BENE
(Rdl) ________________ Sul finire della partita Napoli – Lecce di ieri sera, Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco, è stato costretto ad abbandonare il campo, dopo essere crollato a terra all’improvviso e destando preoccupazioni fra tutti i presenti allo stadio di Fuorigrotta.
Subito soccorso, il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli (nella foto), dove è rimasto in osservazione.
E’ stato dimesso questa mattina dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo.