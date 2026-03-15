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PIPPI BANDA STA BENE

| 15 Marzo 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Sul finire della partita Napoli – Lecce di ieri sera, Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco, è stato costretto ad abbandonare il campo, dopo essere crollato a terra all’improvviso e destando preoccupazioni fra tutti i presenti allo stadio di Fuorigrotta.

Subito soccorso, il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli (nella foto), dove è rimasto in osservazione.

E’ stato dimesso questa mattina dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo.

Category: Cronaca, Sport

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