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DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 16 MARZO 2026

| 16 Marzo 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è lunedì 16 marzo 2026.

Il Santo di oggi è Eriberto, di Worms, in Germania, si trovava a Benevento nel momento in cui l’imperatore Ottone III scese in Italia, e da lui venne nominato vescovo di Colonia nel 999.

A Jesi, il nostro amico Gianni Gualdoni, critico e storico musicale, organizzatore di eventi, e regista, festeggia il suo compleanno: auguri!

Ma oggi in Italia è importante ricordare quando, nel 1978, ci fu l’agguato a Roma in via Fani.

Quel giorno di quarantotto anni fa, le Brigate Rosse rapiscono il leader della Dc Aldo Moro, uccidendo i cinque uomini della scorta tra cui due carabinieri a bordo dell’auto di Moro (Oreste Leonardi e Domenico Ricci)

Nello stesso giorno, esattamente di mattina, il governo guidato da Giulio Andreotti in Parlamento, si stava presentando per ottenere la fiducia.

Proverbio salentino: PETRA SU PETRA AZZA PARITE.

E’ il modo di dire per far capire che le grandi cose si fanno lentamente e un passo alla volta, riporta al mondo contadino questo detto per far capire che ci vuole sempre tanta pazienza su tutto.

Category: Costume e società

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