IL RITORNO DEL GRANDE FRATELLO
di Elena Vada ______________
La televisione è un elettrodomestico che, ormai, usiamo con parsimonia. Due o tre argomenti invadono gli schermi con insistenza, martellando nel quotidiano… e mi viene da rimpiangere Mike Bongiorno.
Ieri sera l’ ennesima edizione della trasmissione Grande Fratello VIP (GF), in prima serata su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco in studio, nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
TRASH puro. Ma, finito un bel libro, mi concedo un po’ di TV, per passare una serata in compagnia e così credo facciano tutti gli italiani, quotidianamente.
I sedici partecipanti sono:
Francesca Manzini, Adriana Volpe, Ibiza Altea, Paola Caruso, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini Marco Berry, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Nicolò Brigante, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Gianni Scandal.
Non ne conosco la metà…
La sfida, comunque, è prevalentemente tra Adriana Volpe e Antonella Elia, che si odiano da anni, per attriti caratteriali, estrinsecati nelle precedenti edizioni.
Le due, stasera, cappeggiano i due gruppi che si affronteranno durante il gioco:
Club Gold: Volpe (con molti vantaggi) e Club Economy: Elia.
Al televoto, dopo le nomination, sono finiti: Adriana Volpe, Paola Caruso, Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Ibiza Altea, Renato Biancardi, Lucia Ilardo, Raul Dumitras. Il televoto, però, non sarà eliminatorio. Il pubblico deciderà chi salvare e chi rendere immune.
Il risultato della votazione sarà svelato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in programma venerdì 20 marzo.
Ci siamo divertiti stasera? Personalmente NO!
Category: Costume e società, Cultura