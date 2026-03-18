MESAGNE, UOMO SPARA AL FRATELLO DOPO UNA LITE IN FAMIGLIA: ARRESTATO

di Flora Fina _____________

Intervento della Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a Mesagne, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza di reato al termine di un’attività investigativa avviata dopo la segnalazione di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

Gli agenti del Commissariato locale hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti, individuando come presunto responsabile un mesagnese, già sottoposto alla misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Secondo quanto emerso, l’episodio sarebbe maturato nell’ambito di un litigio familiare degenerato. Durante la discussione, l’uomo avrebbe estratto una pistola, esplodendo un colpo che ha raggiunto il fratello alla gamba sinistra. Le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi, evitate solo per circostanze fortuite.

La vittima si trova ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

A seguito dei rilievi effettuati dalla polizia scientifica e delle attività di polizia giudiziaria, è stata recuperata e sequestrata l’arma utilizzata: una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, risultata clandestina.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione e porto di arma clandestina, lesioni personali aggravate e minacce. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo.

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