LA VOCE CHE PRENDE FORMA: IVAN RAGANATO E IL SUO Per_corso d’arte a Teatro venerdì 20 al Cavallino Bianco
Rdl______La voce è il primo strumento dell’attore. Ma è anche il mezzo più potente che abbiamo per raccontarci, comunicare, emozionare.Da questa consapevolezza nasce il laboratorio di dizione e pronuncia dei suoni tenuto da Ivan Raganato, un percorso pensato per chi desidera riscoprire il valore autentico della parola.
Reduce dal prestigioso Premio Callas di New York, Ivan porta con sé un’esperienza artistica e formativa di respiro internazionale, che si traduce in un approccio rigoroso ma profondamente umano all’uso della voce.
A Leccecronaca.it dichiara: “La parola come scelta consapevole, il mio laboratorio si concentrerà sulla corretta articolazione dei suoni, sull’uso della respirazione e sulla musicalità della lingua italiana. Non si tratta soltanto di ‘parlare bene’, ma di parlare con intenzione, restituendo a ogni parola il suo peso, il suo ritmo, la sua verità. In un tempo in cui le parole scorrono veloci e spesso superficiali, fermarsi a lavorare sulla propria voce significa compiere un atto quasi rivoluzionario. Significa prendersi cura di sé, del proprio modo di stare al mondo, del proprio modo di entrare in relazione con gli altri”.
Con Ivan Raganato, questo percorso diventa un’esperienza intensa e trasformativa, in cui tecnica e sensibilità si incontrano per dare vita a una voce più consapevole, più libera, più vera.
Category: Costume e società