FRANCAVILLA FONTANA, ALLOGGI OCCUPATI ABUSIVAMENTE: SCATTA IL SEQUESTRO E LO SGOMBERO
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Due immobili di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo sono stati sequestrati e sgomberati nei giorni scorsi nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza.
Il provvedimento, emesso dall’autorità giudiziaria, è stato eseguito dai militari della Compagnia di Francavilla Fontana, impegnati in una più ampia attività di controllo del territorio e contrasto alle occupazioni abusive. Gli alloggi risultano di proprietà di Arca Nord Salento, ente gestore delle case popolari.
Le operazioni si sono svolte con il supporto dei baschi verdi del Reparto Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi e con la presenza degli assistenti sociali del Comune, chiamati a intervenire per la gestione delle situazioni di particolare vulnerabilità riscontrate all’interno degli immobili.
Proprio la presenza di soggetti in condizioni di fragilità ha reso necessario un intervento attento e coordinato, finalizzato a coniugare il rispetto della legalità con le esigenze di tutela sociale.
Al termine dell’attività, i due appartamenti sono stati liberati e restituiti all’ente proprietario, consentendo così il ripristino delle condizioni di legalità e la successiva riassegnazione secondo le procedure previste.
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