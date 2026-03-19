PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO

Report della Questura di Lecce _______________

Nel solco dell’attività di prevenzione dei reati condotta quotidianamente dalla Polizia di Stato di Lecce, il Questore Giampietro Lionetti ha emesso una serie di misure di prevenzione volte a contrastare fenomeni di pericolosità sociale e a prevenire la commissione di nuovi reati.

​I provvedimenti, la cui istruttoria è curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Lecce, mirano ad arginare condotte moleste e criminali prima che sfocino in episodi di maggiore gravità.

​Galatina: Foglio di Via Obbligatorio per un 27enne milanese

​A Galatina, gli agenti della Questura in servizio presso il Commissariato sono intervenuti presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” a seguito della segnalazione di un soggetto molesto. L’uomo, un 27enne residente a Milano con numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, era già stato notato in passato presso la struttura sanitaria con atteggiamenti simili. Non avendo fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza sul territorio, il Questore ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via Obbligatorio: il giovane non potrà tornare nel comune di Galatina per i prossimi due anni.

​​Il Commissariato di P.S. di Gallipoli della Questura di Lecce ha proposto invece al Questore l’adozione di cinque importanti misure preventive:

​Avviso Orale per un 66enne di Sannicola: Soggetto con condanne per furto, tentato omicidio in concorso e violazioni del Codice della Strada. Attualmente in attesa di giudizio per traffico di stupefacenti e recentemente denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Considerata la sua spiccata propensione a delinquere, è stato formalmente invitato a cambiare condotta, pena l’adozione di misure ancora più restrittive.

​Avviso Orale per un 50enne pluripregiudicato: L’uomo vanta precedenti per associazione di tipo mafioso, ricettazione e detenzione di armi clandestine. È inoltre in attesa di giudizio per maltrattamenti in famiglia. Anche per lui è scattato il richiamo ufficiale del Questore alla stretta osservanza della legge.

​Avviso Orale per un 42enne di Racale: Condannato per reati concernenti le armi, falsità ideologica e ricettazione, nonché denunciato per traffico di droga. La misura mira a monitorare i suoi spostamenti e prevenire la reiterazione di attività illecite.

​Minori e movida: Daspo Urbano e Avviso Orale

​Particolare attenzione è stata rivolta a un minore, già ristretto presso il Centro di Prima Accoglienza di Lecce per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di stupefacenti (episodio del 24 gennaio scorso).

Data la natura non occasionale delle sue condotte e il rischio che il giovane continui a frequentare ambienti criminali legati allo spaccio, il Questore ha adottato un duplice intervento, adottando nei suoi confronti:

​- Avviso Orale, richiamo formale a mantenere una condotta conforme alla legge e a non accompagnarsi più a pregiudicati.

– DACUR (Daspo Urbano): Il Questore ha vietato al minore di accedere e stazionare per i prossimi 5 anni in tutte le zone della “movida” di Gallipoli e nelle aree ad alta affluenza giovanile, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la salute stessa del ragazzo.

​La Polizia di Stato di Lecce così conferma l’importanza delle misure di prevenzione come strumento fondamentale per “intercettare” il pericolo prima che si trasformi in danno per la collettività.

Lecce, 19 marzo 2026

Category: Costume e società