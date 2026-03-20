DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 20 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 20 marzo 2026.

Sant’ Alessandra.

Buon onomastico a tutte le nostre amiche e lettrici che portano questo nome.

E buon compleanno alla nostra amica Giuliana Silvestri, che a Lecce oggi festeggia il suo compleanno.

Oggi 20 marzo 2024 alle ore 4.06 avviene l’equinozio di primavera, che dà ufficialmente il via alla bella stagione. E il primo giorno di primavera.

20 marzo 1986. Due giorni dopo essere stato condannato all’ ergastolo, nel supercarcere di Voghera viene avvelenato Michele Sindona con un caffè al cianuro. Sindona era stato condannato per l’omicidio Ambrosoli. Morirà due giorni dopo. Nato a Patti, in Sicilia, nel 1920, è stato un faccendiere, banchiere e criminale italiano.

Sindona è stato un membro della loggia P2 (tessera n. 0501) e ha avuto chiare associazioni con Cosa Nostra e con la famiglia Gambino negli Stati Uniti. Coinvolto nell’affare Calvi è mandante dell’omicidio di Giorgio Ambrosoli.

La sua morte rimane ancora uno dei misteri italiani rimasti irrisolti.

Proverbio salentino: QUANDU LU PERIEDDHU TAE ALLA RICCU LU TIALU SE LA RITE

Quando il povero dona al ricco il diavolo se la ride.

Ossia anche nella generosità bisogna usare accortezza, perché sarebbe profondamente ingiusto donare a chi non ne ha bisogno.

Perché nella vita accade che ci sono persone che pur avendo poco sono felici, tanto da aiutare il prossimo, viceversa ci sono persone che hanno tanto, eppure stanno sempre a lamentarsi per la propria condizione.

Category: Costume e società