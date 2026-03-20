“A forza di essere donna”, UNO SPETTACOLO TEATRALE PER RACCONTARNE L’AZIONE DECISA E INCISIVA. IN SCENA SERENA SERRA, CHIARA SERENA BRUNETTA E SIMONA CUNA, REGIA DI SALVATORE DELLA VILLA. AD ALEZIO DOMENICA 22

di Raffaele Polo ____________

Va in scena domenica 22 marzo 2026 (sipario ore 19.00) presso l’Auditorium di Alezio, lo spettacolo ‘A forza di Essere Donna’ dell’Associazione Tracce Creative, inserito all’interno dei progetti ‘Punti Cardinali for Work’ – Azione D – Puglia Donna Partecipa, delle Amministrazioni comunali di Castri di Lecce, Alezio e Salve, coordinati dall’Ente di Formazione Apol.

Lo spettacolo sarà preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco Andrea Vito Barone, dell’Assessore alle pari opportunità Fabiola Margari, del Comitato Pari Opportunità di Alezio rappresentato da Francesca Leo, e del Presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino.

Uno spettacolo dedicato al femminile, ‘A forza di essere Donna’, con Chiara Serena Brunetta (foto sotto), Simona Cuna, Serena Serra (foto sopra), Checco Leo alla chitarra, con l’elaborazione testi di Maria Domenica Muci e la regia di Salvatore Della Villa.

La scena si popola di vicende che focalizzano la grammatica dell’agir femminile in un percorso che mette insieme protagoniste che hanno dato tutto ciò che potevano in ambito lavorativo, sociale ma anche emotivo.

Lo spettacolo è la narrazione di vite ed esperienze umane che hanno preso certe strade e hanno prodotto certi esiti soltanto grazie all’azione incisiva e decisa delle donne. Si tratta di storie ed esperienze in cui ogni donna, “a forza di essere donna”, ha investito le sue migliori energie, modellando le situazioni con la particolare cifra del proprio universo.

Coraggio, temerarietà, acume e resistenza sono solo alcune componenti dell’attività di donne di ieri e di oggi. Lavoratrici, contadine, leader in carriera, operaie, eroine, giovani laureate sottopagate… a forza di essere donne lottano e superano gli ostacoli, oppure soffrono e sono costrette a soccombere ma, in un caso o nell’altro, si esprimono incondizionatamente con passione e profondità di sguardo.

Alcune sono personalità d’autore. Altre sono artefici di cambiamenti epocali o protagoniste in lotta con le convenzioni sociali e le superstizioni, altre ancora personaggi al centro di leggende e riti. Insomma, si tratta di figure dense e attaccate alla vita, sia che provengano dalla vita contadina sia che vivano nella società tecnologica e iperconnessa.

Ingresso gratuito

Auditorium, via Alighieri 7 ALEZIO

Category: Cultura, Eventi