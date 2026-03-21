PROIETTILE DI KALASHNIKOV INVIATO PER POSTA: NUOVA INTIMIDAZIONE A MARIA FRANCESCA MARIANO

(f.f.) _____________

Un bossolo di arma da guerra spedito all’interno di una busta: è questo l’ultimo episodio intimidatorio rivolto al giudice Maria Francesca Mariano in servizio presso il Tribunale di Lecce. Il plico sospetto è stato individuato e bloccato nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile, impedendo così che arrivasse direttamente al destinatario. Sull’accaduto gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.

La cartuccia è stata sequestrata e sono in corso approfondite indagini per risalire a chi abbia inviato il messaggio minatorio e per chiarirne le motivazioni. L’episodio si inserisce in un quadro già segnato da precedenti atti intimidatori. Già a metà gennaio, infatti, era stato rinvenuto un ordigno rudimentale all’interno di un immobile legato ai familiari della magistrata: una bottiglia contenente polvere da sparo e una miccia, posizionata a poca distanza da una bombola di gas.

Poco prima, inoltre, una missiva con pesanti minacce di morte era stata recapitata direttamente negli uffici giudiziari.La giudice vive sotto protezione dal 2023 e continua a essere bersaglio di intimidazioni. Quello recente rappresenta il terzo episodio registrato dall’inizio dell’anno, alimentando ulteriori preoccupazioni sul clima di tensione che circonda la sua attività professionale.

Category: Cronaca