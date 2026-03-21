ROGO IN UN CANTIERE NAUTICO DI GALLIPOLI: 9 IMBARCAZIONI DISTRUTTE

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Gravi danni e momenti di paura alle prime luci del giorno nella periferia di Gallipoli, dove un violento incendio ha colpito un cantiere nautico distruggendo numerosi mezzi e mettendo a rischio l’intera struttura. Il bilancio è pesante: nove imbarcazioni ridotte in cenere, un’autovettura completamente bruciata e un capannone salvato solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.

L’allarme è stato lanciato intorno alle cinque del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi nell’area esterna del deposito. Il fuoco ha rapidamente avvolto diversi natanti, tra cui barche in legno, gommoni e unità semicabinata, tutte di medie dimensioni. Nel rogo è stata coinvolta anche un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze, andata completamente distrutta.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per contenere l’avanzata delle fiamme. Particolarmente delicata è stata la fase di spegnimento, poiché il fuoco minacciava un capannone adiacente di circa 400 metri quadrati, al cui interno erano custodite altre imbarcazioni e materiali altamente infiammabili.

L’azione dei pompieri ha evitato conseguenze ancora più gravi. Una volta domato l’incendio, sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, necessarie per escludere la presenza di ulteriori focolai tra i detriti. Sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso.

Le cause del rogo restano al momento in fase di accertamento: tra le ipotesi al vaglio non si esclude un guasto tecnico, ma prende quota anche la possibilità di un gesto doloso. Ingenti i danni economici per l’azienda colpita, che risulta comunque coperta da assicurazione.

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