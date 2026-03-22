DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 22 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 22 marzo 2026.

Santa Lea.

A Maglie festeggia il suo compleanno il nostro amico Oreste Caroppo: auguri! E tanti auguri al nostro amico Lello Romano, che a Potenza oggi compie 52 anni!

1995 – Russia: Il cosmonauta Valeri Polyakov stabilisce il record di quattrocentotrentotto giorni di permanenza nello spazio.

Proverbio salentino: FOSE LA RESCINA E IBBE BESEGNU TE LA VICINA

Fu la regina ed ebbe bisogno della vicina.

Questo per dire che nessuno basta a sé stesso, che l’uomo è un animale sociale e sta bene solo quando è in armonia con gli altri.

Category: Costume e società