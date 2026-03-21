IL LECCE NELLA CAPITALE CONTRO LA ROMA. EUSEBIO DI FRANCESCO: “Abbiamo bisogno di fare qualcosa di straordinario”

(Rdl) ___________________ Trentesima giornata, undicesima di ritorno, si vede già il traguardo. Dopo la sosta della prossima settimana, dovuta agli impegni della Nazionale, dai primi di aprile sarà volata finale.

La Roma attualmente è sesta, ma ancora con l’obiettivo piazzamento utile per le prossime coppe europee a portata di mano, che, dopo essere stata eliminata giovedì scorso dalla Coppa Uefa, è quanto rimane delle ambizioni di inizio stagione. Il Lecce è quart’ultimo, coinvolto in pieno nella lotta per non retrocedere in serie B.

Basta questo e avanza pure per capire quanto importanti siano i punti in palio domani.

Come preannunciato per tempo, l’allenatore romanista Gian Piero Gasperini non ha voluto tenere la consueta conferenza stampa della vigilia.

Ha parlato invece questo pomeriggio, prima della partenza per la capitale, l’allenatore leccese Eusebio Di Francesco. Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni:

“Roma è una città grande e tutto si enfatizza ma anche in altri posti è così. Il tifoso romanista è sì arrabbiato ma pronto a sostenere la sua squadra…

Loro saranno un pochino più stanchi, ma il mister starà pensando sicuramente a dei cambi. Dovremo essere bravi a infilarci nelle loro difficoltà, facendo la nostra partita. Senza abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere: non dobbiamo complicarci la vita da soli. Cercheremo di non commettere più certi errori, dirlo però non basta, dobbiamo farlo poi sul campo. Tutti possiamo fare qualcosa in più.

Noi abbiamo bisogno di fare qualcosa di straordinario, dall’altra parte ci sono avversari forti ma l’obiettivo è provare a far loro male, non solo subendo”.

Roma – Lecce si gioca domenica 22 marzo allo stadio Olimpico, arbitra il signor Juan Luca Sacchi di Macerata, fischio di inizio alle 18.00.

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