DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 23 MARZO 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 23 marzo 2026.
San Turibio.
Auguri alla nostra amica Ilaria Nestola, che oggi a Copertino festeggia il suo compleanno.
Come oggi, trentanove fa, nel 1987, viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful, saga planetaria che dura ancora, in tutto il mondo e che in Italia fu una delle colonne su cui Canale 5 di Mediaset costruì le sue fortune.
Proverbio salentino: NDU C’E’ RETECATA TE MALIZIA NU NCI PO BESSERE AMICIZIA
Dove c’è radice di malizia non ci può essere amicizia.
Un cuore dove alberga la cattiveria, è un cuore incapace di provare sentimenti forti come quello dell’amicizia.
Category: Costume e società