NOVITA’ EDITORIALI / “Coltre umana” DI VIVIAN LEY, VOCE POETICA CHE VIBRA IN DIFESA DELLE DONNE OFFESE

(Rdl) _______________ Esce “Coltre Umana”, la nuova raccolta di Vivian Ley, poetessa nata e Londra e residente a Milano, pubblicata da I Quaderni del Bardo edizioni di Stefano Donno, che così la presenta: “l’opera rappresenta un vertice della ricerca poetica contemporanea, dove la parola smette di essere semplice veicolo di significati per trasmutarsi in vibrazione pura“.

E così prosegue: “Qui la parola cessa di essere un segno noto per diventare il riverbero di una nota musicale, di una visione onirica o di un’immagine emozionale. È una poesia che non cerca la consolazione, ma propone una totale accettazione disillusa della realtà esistenziale. Il verso, pur essendo colto, non crea distanza con il fruitore, ma lo cattura in una fascinazione psichica che perdura fino all’ultima pagina“.

Il cuore pulsante di “Coltre Umana” risiede nella biografia dell’autrice, segnata profondamente dall’abbandono familiare e da un’infanzia violata. E’ stata allontanata dalla famiglia d’origine per il solo fatto di essere nata donna, un evento che ha orientato la sua intera produzione verso la difesa delle donne rinnegate e offese.

Scrive Gabriella Rossitto nella post- fazione al volume: “L’autrice ha sviluppato una personale indagine basata sull’assunto generale che un suono è generatore di senso a prescindere dal significato della parola. La metrica, il timbro e il tono sono i corollari della sua attività performativa, alla quale si associano una grande attenzione per il movimento corporeo e la liberazione del gesto. I suoni, le loro vibrazioni armoniche producono un cambiamento di stato nella coscienza e nel corpo di chi li ascolta. Trascorre la maggior parte della sua vita tra Roma, Torino e Milano. I suoi laboratori: il laboratorio poetico ‘Una stanza tutta per sé’ e il laboratorio teatrale ‘Il teatro di liberazione, entrambi dedicati alle donne vittime di violenza, sono occasioni di crescita, di autocoscienza, di compartecipazione solidale tra donne, piccoli presidi di resistenza”.

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I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

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