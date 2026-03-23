FURGONE DISTRUTTO DALLE FIAMME A SALVE: SCOPERTA UN’ESCA ESPLOSIVA

(f.f.)_______________

Un episodio inquietante ha scosso la notte a Salve, dove un furgone è stato completamente avvolto dalle fiamme, rivelando la presenza di un possibile ordigno pronto a esplodere. Intorno alle 3:30 del mattino, in via Rosenberg, un Fiat Scudo è stato devastato dal rogo, che ha provocato lo spostamento del veicolo per circa cinquanta metri.

Proprio grazie a questo movimento, gli inquirenti hanno scoperto sull’asfalto un ordigno artigianale nascosto sotto il punto in cui il furgone era inizialmente parcheggiato. Il congegno, celato in una busta di plastica, conteneva una scatola con bottiglie riempite di liquido infiammabile, avvolte in stracci imbevuti e collegate a due piccole batterie con timer e cablaggi elettrici. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale di Lecce per neutralizzare il pericolo, mentre i vigili del fuoco di Tricase hanno domato l’incendio e impedito che le fiamme si propagassero alle aree circostanti.

Il veicolo appartiene a un giovane imbianchino di 28 anni, la cui moglie gestisce un rifugio per cani nella zona. La coppia ha raccontato ai carabinieri che la busta era presente sul marciapiede da diversi giorni, ma nessuno vi aveva prestato attenzione, ritenendola semplice spazzatura abbandonata.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Tricase insieme ai colleghi della stazione di Salve. La zona non è coperta da telecamere, ma i militari stanno esaminando i filmati degli impianti presenti nelle strade vicine per individuare eventuali movimenti sospetti e raccogliere elementi utili a chiarire il movente dell’episodio.

Category: Cronaca