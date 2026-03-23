IL RAZZISMO CONTRO I BIANCHI: La Nuova Bomba di Francois Bousquet

mv________Leggere fa bene alla salute, quanto meno a quella mentale. Quando poi sono libri scritti da autori che fanno della provocazione il loro tratto distintivo, questi volumi non si possono ignorare. Questo periodo sto andando caccia di ossimori, oppure e la mia deformazione culturale che mi porta ad incontrarli. Francois Bousquet, già noto per il suo “Coraggio! Manuale di guerriglia culturale”, torna in libreria con un’opera che promette di sollevare un polverone ben più significativo: “Il razzismo contro i bianchi”. Un titolo che di per sé è una dichiarazione, destinato a catalizzare immediatamente reazioni polarizzate e a inserirsi prepotentemente nel dibattito pubblico contemporaneo.

Bousquet, in questo nuovo saggio, esplora un concetto che, fino a non molto tempo fa, era considerato al limite del paradossale: l’idea che anche i bianchi, specie in contesti occidentali, possano essere oggetto di razzismo. L’autore si propone di smontare quella che definisce una “narrazione dominante” che attribuisce il razzismo esclusivamente a dinamiche di potere storico-sociale che vedono il bianco come opprressore e le minoranze come oppresse.

Il libro analizza una serie di fenomeni che, secondo Bousquet, configurano forme di discriminazione o denigrazione basate sull’appartenenza etnica bianca. Tra questi, si citano presunti casi di “razzismo anti-bianco” nel linguaggio, nella cultura pop, in alcune politiche di inclusione, o nelle critiche spesso aspre rivolte alla storia e all’identità occidentale. L’autore argomenta che questi fenomeni, sebbene non sempre accompagnati da violenza fisica, contribuiscono a creare un clima di ostilità e delegittimazione nei confronti dell’identità bianca, minando la coesione sociale e creando nuove divisioni.

Bousquet, come nel suo precedente lavoro, è esplicitamente polemico e mira a provocare una riflessione profonda, seppur scomoda, sulle dinamiche identitarie del nostro tempo. Il testo è ricco di esempi e riferimenti culturali e sociali che l’autore utilizza per sostenere la sua tesi. La scrittura è fluida e incisiva, pensata per scuotere il lettore dalle sue convinzioni preconcette.

Tuttavia, il concetto di “razzismo anti-bianco” è estremamente delicato e oggetto di ampio dibattito accademico e politico. Alcune forze politiche e culturali, sostengono che il razzismo sia intrinsecamente legato a strutture di potere e oppressione storicamente consolidate, e che, pur potendo esistere pregiudizi o discriminazioni verso i bianchi, queste non configurerebbero “razzismo” nella stessa accezione strutturale e sistemica che ha colpito le minoranze per secoli. Il rischio, per i critici, è che un’eccessiva enfasi su questo concetto possa minimizzare o distogliere l’attenzione dalle forme storiche e sistemiche di razzismo che continuano ad affliggere le comunità minoritarie.

Per questo “Il razzismo contro i bianchi” è un libro destinato a far discutere. Non è un volume per chi cerca risposte univoche o una lettura rassicurante. È piuttosto un testo che, con la consueta schiettezza di Bousquet, lancia un guanto di sfida ai canoni del pensiero corrente, invitando a interrogarsi su aspetti complessi e spesso ignorati delle identità e dei conflitti culturali contemporanei. La sua lettura è consigliata a chiunque sia disposto a confrontarsi con tesi controverse, per un approfondimento critico che, a prescindere dal parere finale, stimoli una riflessione più ampia sulla natura del pregiudizio e della discriminazione nel XXI secolo. Ecco il dibattito può avere inizio.

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