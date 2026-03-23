LECCE E PROVINCIA, QUESTA SETTIMANA CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA

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Controlli serrati, presenza capillare e interventi mirati: è il bilancio dell’ultima settimana di attività della Polizia di Stato in provincia di Lecce, dove l’intensificazione dei servizi disposta dal questore Giampietro Lionetti ha portato all’identificazione di 2.841 persone e al controllo di 1.071 veicoli.

Un’azione ad ampio raggio che ha interessato l’intero territorio, con particolare attenzione ai centri più sensibili come Lecce e Gallipoli, e che ha visto impegnati gli agenti in pattugliamenti straordinari, verifiche su soggetti a rischio e controlli nei principali luoghi di aggregazione, comprese le aree frequentate dai più giovani.

Sul fronte della prevenzione, sono scattati tre fogli di via obbligatori e tre avvisi orali nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico. Due provvedimenti hanno riguardato il Comune di Galatina, dove un 57enne è stato allontanato dopo aver aggredito un infermiere in ospedale, mentre un 56enne è stato fermato con oggetti atti ad offendere. Un terzo foglio di via, con divieto di ritorno per tre anni, è stato emesso nei confronti di un 59enne per un furto in cantiere a Copertino.

Avvisi orali anche per tre uomini, di 41, 29 e 22 anni, residenti rispettivamente ad Aradeo, Castrì di Lecce e Racale, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Parallelamente, gli agenti hanno effettuato controlli amministrativi in diversi esercizi pubblici, in particolare nei comuni di Taviano, Racale e Melissano, nell’ottica di un monitoraggio costante delle attività sul territorio.

Una strategia che punta a rafforzare la sicurezza e a prevenire fenomeni di illegalità diffusa, attraverso una presenza sempre più visibile e incisiva delle forze dell’ordine.

Category: Cronaca