TARANTO, REDDITO DI CITTADINANZA: SCOPERTA MAXI FRODE, 13 DENUNCIATI

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Maxi operazione della Guardia di Finanza a Taranto contro le percezioni illegittime del Reddito di cittadinanza: 13 persone sono state denunciate per aver incassato oltre 100 mila euro senza averne diritto.

I controlli, eseguiti sul territorio provinciale nell’ambito delle attività ordinarie della Guardia di Finanza, hanno preso spunto dagli “indici di rischio” sviluppati grazie al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma e alla collaborazione con l’INPS. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire falsificazioni nelle domande presentate dai beneficiari, che avrebbero dichiarato requisiti non veritieri per ottenere il sussidio.

I 13 denunciati sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, che procederà anche al recupero delle somme percepite indebitamente. La Guardia di Finanza sottolinea che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L’operazione conferma l’impegno delle Fiamme Gialle e della Procura della Repubblica di Taranto nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto alle frodi ai danni delle misure di sostegno al reddito, garantendo equità e protezione per chi ne ha davvero diritto.

Category: Cronaca