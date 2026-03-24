INVECE DI RICOMINCIARE, FINISCE LA STAGIONE DI BERISHA

(Rdl) _________________ Era fuori per infortunio da prima di Natale. Il rientro, previsto in un mese-un mese è mezzo, era slittato progressivamente di settimana in settimana. Invece adesso si è fatto male di nuovo in allenamento: il Lecce perde così una pedina importante che avrebbe contribuito in qualità e quantità ad una rosa già di suo deficitaria, proprio in questo momento di volata finale verso il traguardo della salvezza.

Ecco il comunicato diffuso dalla società nella tarda serata di ieri, lunedì 23 marzo.

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, nella seduta d’allenamento in differenziato di sabato scorso, ha riportato un infortunio al retto femorale destro.

Nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto a controllo strumentale che ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. Si tratta purtroppo di un infortunio intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, occorso in una fase di cauta riatletizzizione, recentemente intrapresa a seguito degli ultimi soddisfacenti esami strumentali.

Il giocatore mercoledì prossimo si sottoporrà ad una consulenza specialistica in Finlandia dal Prof. Lempainem, per valutare l’opportunità di intervento chirurgico, che sarà eventualmente effettuato nella giornata di giovedì. In ogni caso è da escludersi un rientro del calciatore nella stagione in corso”.

Category: Sport