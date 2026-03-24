LECCE, DUE IMMOBILI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITÀ DIVENTANO ALLOGGI DI SERVIZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA
(f.f.)_____________
Due abitazioni un tempo legate a contesti di illegalità tornano a nuova vita e vengono destinate a finalità istituzionali. Nella mattinata di domani, 25 marzo 2026, alle ore 11.30, in via Lupiae 41, si terrà la cerimonia ufficiale di apertura di due unità abitative sottratte alla criminalità organizzata e ora affidate alla Guardia di Finanza.
All’evento prenderanno parte le principali autorità del territorio, insieme al Comandante Regionale Puglia delle Fiamme Gialle, il Generale di Divisione Guido Mario Geremia, che presenzierà al taglio del nastro.
Gli immobili, dopo essere stati confiscati nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità, sono stati recuperati e destinati a diventare alloggi di servizio per il personale del Corpo. Un passaggio significativo che testimonia il riutilizzo concreto dei beni sottratti ai circuiti illegali, trasformandoli in risorse a beneficio della collettività e delle istituzioni.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno dello Stato nel contrasto alle organizzazioni criminali e nella valorizzazione sociale dei patrimoni confiscati, restituendo legalità a spazi che in passato ne erano privi.
Category: Cronaca