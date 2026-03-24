LA POLIZIA PER CHI SIA STATO VITTIMA DI FURTO NEL SUO APPARTAMENTO
(f.f.) ______________La Questura di Lecce rende noto che, a seguito di un’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato, sono stati recuperati numerosi oggetti preziosi sottratti nel corso di recenti furti avvenuti nel territorio provinciale dall’inizio dell’anno
Le indagini, avviate dalla Squadra Mobile immediatamente dopo un arresto avvenuto l’ 8 marzo scorso, hanno permesso di individuare, all’interno degli immobili in uso all’uomo arrestato, beni di pregio proventi di furti perpetrati nei mesi precedenti.
Tutti gli oggetti recuperati, visibili sul sito web ufficiale della Questura di Lecce all’indirizzo https://questure.poliziadistato.it/it/servizio/oggettirubati, sono stati posti sotto sequestro e saranno restituiti ai legittimi proprietari al termine delle procedure di riconoscimento che potranno essere avviate trasmettendo richiesta all’indirizzo PEC della Squadra Mobile di Lecce: dipps140.00m0@pecps.poliziadistato.it
Il Questore Giampietro Lionetti, nel complimentarsi per l’operato degli agenti della Questura, coglie l’occasione per ringraziare la cittadinanza per la collaborazione e invitare a continuare a segnalare tempestivamente ogni comportamento sospetto, contribuendo così alla sicurezza dell’intera comunità.
Lecce, 24 marzo 2026. ________________
LA RICERCA nel nostro articolo del 10 marzo scorso
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