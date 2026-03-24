ORRORE NEL SALENTO: MINORE VITTIMA DI ABUSI, IN MANETTE DUE PERSONE

(f.f.)____________



Un’operazione condotta con discrezione e precisione ha portato all’arresto di due individui accusati, a vario titolo, di gravi reati contro una bambina di soli otto anni. L’intervento è stato eseguito dai militari dell’Arma, al termine di un’indagine approfondita coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce.

Nella giornata di oggi, i Carabinieri della stazione locale, supportati da altri reparti territoriali e dal Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Destinatari della misura cautelare in carcere un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, entrambi residenti nel basso Salento e non conviventi.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i fatti si sarebbero protratti per circa un anno, tra l’estate del 2024 e quella del 2025. In questo arco temporale, la minore — figlia della donna arrestata — sarebbe stata costretta a subire ripetuti abusi. Le accuse delineano un quadro particolarmente grave: la madre avrebbe avuto un ruolo attivo nelle violenze e avrebbe inoltre realizzato immagini e video degli episodi, successivamente condivisi con l’uomo insieme ad altro materiale illecito.

Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato dispositivi elettronici riconducibili agli indagati. Tali apparecchiature saranno ora oggetto di ulteriori accertamenti tecnici disposti dall’autorità giudiziaria, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

La bambina è stata nel frattempo collocata in una struttura protetta, dove potrà ricevere assistenza e intraprendere un percorso di tutela e supporto.

Ultimate le formalità, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Lecce, rimanendo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Category: Cronaca