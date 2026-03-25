DIARIO DEL GIORNO /  MERCOLEDI’ 25 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 25 marzo 2026.

Annunciazione del Signore.

L’Annunciazione del Signore o della Beata Vergine Maria è, nella religione cristiana, l’annuncio del concepimento verginale e della nascita verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria e a suo padre Giuseppe dall’arcangelo Gabriele.

Dall’anno scorso, è giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.

Buon 25 marzo, cari lettori!

<<E che ci sarà un giorno non dell’uomo bianco né dell’uomo nero. Ci sarà il giorno dell’uomo quale uomo.>> Martin Luther King

Il 25 marzo è l’84° giorno del calendario gregoriano. Oggi è il primo martedì primaverile del 2026.

La natura si risveglia insieme alla sua flora, le giornate iniziano ad allungarsi, siamo nella stagione dei colori.

In questi giorni se osserviamo con attenzione, noteremo che i giardini si riempiono di Primule, così chiamati perché sono i primi fiori a fiorire dopo il gelido inverno.

Da questa sera siamo in Luna in Primo Quarto.

Da sempre l’uomo, per garantirsi la sopravvivenza, è vissuto in costante armonia con i molteplici ritmi della luna; molti monumenti significativi dell’antichità dimostrano quanta importanza gli antichi attribuissero all’osservazione e all’influenza degli astri e della luna.

Darwin, nella sua “Origine dell’uomo”, dice: l’uomo, come le belve e persino gli uccelli, è soggetto a quella misteriosa legge per la quale certi processi normali quali la gravidanza, la crescita delle piante, la maturazione dei frutti, e il decorso delle malattie, dipendono dai periodi lunari.

I nostri antenati avevano infatti scoperto che:

– molti fenomeni della natura (maree, nascite, ciclo mestruale, …) sono in relazione col corso lunare

– molti animali si regolano con la posizione della luna: ad es., gli uccelli raccolgono il materiale per i loro nidi solo in certi periodi, perché i nidi si asciughino più in fretta dopo la pioggia

– numerose attività quotidiane, come cucinare, mangiare, tagliarsi i capelli, lavorare in giardino, potare, concimare, lavare, fare uso di medicinali, raccogliere erbe medicinali sono soggetti ai ritmi lunari.

Quando la luna è fra terra e sole, noi non la vediamo: ci mostra la sua faccia scura. E’ luna nuova.

Poi la parte luminosa compare e aumenta (luna crescente) fino ad arrivare alla luna piena. Poi decresce (luna calante) fino a tornare alla fase di luna nuova.

A ogni fase della luna corrisponde nella natura un diverso stato energetico.

Come detto, siamo in Luna in Primo Quarto, cioè Luna crescente: questa fase è un momento di potenziamento e rigenerazione: il corpo accumula forza ed energia.

E’ un buon periodo per fare progetti, prendere iniziativa, socializzare. Si ingrassa più facilmente, le ferite tardano a guarire, ciò che viene somministrato al corpo per la rigenerazione e il rafforzamento funziona doppiamente; sono giorni giusti anche per i massaggi rigenerativi e rinforzanti.

La biancheria, con la stessa quantità di detersivo, non si pulisce come in luna calante.

In luna crescente e luna piena nascono più bambini.

La terra si comporta al contrario: tutto fluisce, cresce, prolifica; i succhi risalgono, predomina la crescita in superficie.

Per questo, le piante e verdure che crescono in superficie vanno piantate o seminate in luna crescente, con l’eccezione delle verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) che vanno piantate in calante.

Sono i giorni giusti per rinvasare e trapiantare, innestare alberi da frutto.

Lo stesso tipo di energie della luna crescente si ritrovano nella fase che segue le mestruazioni: l’energia è più dinamica, è creativa, si è sessualmente più disposti, ci si sente più attraenti.

A Lecce la nostra amica Ambra Biscuso compie 71 anni: tanti affettuosi auguri di buon compleanno!

1306. Roberto I di Scozia diventa re di Scozia.

1807. Grazie allo Slave Trade Act , nell’Impero Britannico, viene abolita la tratta degli schiavi.

1911. A New York nella fabbrica tessile di Triangle, morirono 146 operai intrappolati a causa di un incendio, la maggior parte erano donne immigrate (129). Fu il più grave incidente della storia industriale statunitense. La combustione partì dall’ottavo piano della Shirtwaist Company.

1947. In Illinois, esplode una miniera di carbone che provoca 115 morti, erano tutti minatori. La causa del decesso era dovuta alla mancanza di ossigeno nel pozzo.

1965. Martin Luther King guida la terza marcia a favore dei diritti civili dei neri da Selma in Alabama con 600 manifestanti fino al Campidoglio di Montgomery. Con questo evento cambia la storia venne abolita la legge degli oppressori. Sempre in questa data Martin tiene uno dei suoi più celebri discorsi.

Proverbio salentino: CI CUNTA MUTU UNCHIA PALLONI

Bisogna stare attenti a chi racconta molto, perché le parole prima creano palloni che a furia di parlare diventano mongolfiere. Spesso si parla troppo e a sproposito.

Category: Costume e società