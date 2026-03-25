IN MORTE DI GINO PAOLI

di Elena Vada _______________

È morto ieri martedì 24 marzo 2026 a Genova Gino Paoli. Aveva 91 anni.

E’ stato un grande cantautore, che ha segnato un’ epoca del Novecento. La sua musica è stata per molti, la colonna sonora di amori trovati, perduti, ricordati, sognati e… dimenticati.

Bastano due note di un suo motivo, per sentire quella dolce malinconia che arriva direttamente al cuore, senza bisogno di ulteriori suggestioni.

Personalmente la sua musica la sento nell’ intimo e mi riporta alla mente momenti importanti.

Li culla. Le sue musiche, le sue canzoni, cullano i sentimenti provati, belli o tristi che siano e sono una dolce colonna sonora.

Gino Paoli nacque a Monfalcone (ex provincia di Gorizia) il 23 settembre 1934, crebbe a Genova, dove ancora oggi abitava.

Paoli, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”: De Andrè, Lauzi, Bindi, Tenco…

La gatta, Senza fine, Sapore di sale, Che cosa c’è, Una lunga storia d’amore, Anche se, Ti lascio una canzone... sono alcune delle meravigliose canzoni, di questo poeta.

Ebbe una vita, a volte, complessa.

Due donne importanti, oltre la moglie: Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, amori che gli complicarono la vita.

Si disintossicò dal whisky. Tentò il suicidio.

Ho alcune sue incisioni, che tengo care, le ho acquistate in Sud-America, dove ho vissuto alcuni anni.

Gino Paoli ha avuto un profondo legame artistico con il Sud America, specialmente con il Brasile, ammirandone il romanticismo (saudade) simile a quello genovese.

Ha collaborato con artisti come Toquinho e Danilo Rea, e la sua musica è stata apprezzata e diffusa in America Latina, con cover in portoghese di brani famosi.

È stato un grande! Indimenticabile! Sono commossa e non riesco ad aggiungere altro.

Salutiamo Gino Paoli con rispetto e affetto.

Ciao Gino, buon viaggio e grazie.

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