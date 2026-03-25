PARLAMENTO A NOI – La vignetta di Melcore
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Category: Costume e società
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PASSIONE, IMPEGNO, VALORE, SUCCESSO: QUESTO IL POKER D’ASSI VINCENTE DI UTOPIA SPORT.
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALENTINA PROSEGUE INARRESTABILE IL SUO CAMMINO VERSO TRAGUARDI SEMPRE PIÙ ALTI DI COMPETIZIONE AGONISTICA E IMPEGNO SOCIALE. di Carmen Leo_____ Settimana, quella appena trascorsa, intensa e ricca di soddisfazioni per Utopia Sport, l’associazione di Vernole che, con smisurata passione, unisce sport e impegno sociale, dando vita a iniziative di grande valore umano e […]
PREMIO ALL’IMPEGNO DONNE DEL SUD 2026. A PALAZZO TURRISI PALUMBO DI LECCE, NELLA PRIMA SERATA DEL 23 MARZO, IL CONSUETO APPUNTAMENTO ANNUALE DEL PREMIO ASSEGNATO ALLE “DONNE SALENTINE D’ECCELLENZA”.
di Carmen Leo______ Ieri sera, nella splendida e antica cornice di Palazzo Turrisi Palumbo, in pieno centro storico a Lecce, si è svolta la consueta annuale cerimonia di consegna del “Premio all’Impegno Donna del Sud”, creato vent’anni da Tiziana Lezzi, Presidente della Federazione di Volontariato Donne del Sud di Lecce. L’Associazione nasce con l’intento di […]
“A forza di essere donna”, UNO SPETTACOLO TEATRALE PER RACCONTARNE L’AZIONE DECISA E INCISIVA. IN SCENA SERENA SERRA, CHIARA SERENA BRUNETTA E SIMONA CUNA, REGIA DI SALVATORE DELLA VILLA. AD ALEZIO DOMENICA 22
di Raffaele Polo ____________ Va in scena domenica 22 marzo 2026 (sipario ore 19.00) presso l’Auditorium di Alezio, lo spettacolo ‘A forza di Essere Donna’ dell’Associazione Tracce Creative, inserito all’interno dei progetti ‘Punti Cardinali for Work’ – Azione D – Puglia Donna Partecipa, delle Amministrazioni comunali di Castri di Lecce, Alezio e Salve, coordinati dall’Ente […]
I “Canti di passione” NELLA GRECI’A SALENTINA DA SABATO 21 MARZO A MERCOLEDI’ 1 APRILE. IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI
Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce _______________ E’ stata presentata nella sala stampa di Palazzo Adorno a Lecce l’edizione 2026 dei “Canti di Passione – Ce Custi o Gaddho na Cantalisi”, alla presenza del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, del presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina Roberto Casaluci, della presidente dell’Istituto Diego Carpitella Valentina Avantaggiato, di Graziano Vantaggiato per […]
TRICASE, STUDENTI A INCONTRO SU LEGALITA’ E SICUREZZA DIGITALE
di Flora Fina ______________ Più di 500 ragazzi provenienti dalle scuole primarie e medie dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” hanno preso parte, il 12 e 13 marzo, a un evento formativo focalizzato su temi di legalità, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre che sui rischi legati alle dipendenze. L’iniziativa è stata organizzata dal Dirigente Scolastico […]
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